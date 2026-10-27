Стубб і Стере обговорили з Путіним припинення війни проти України та мирні переговори

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої обговорили війну Росії проти України, дипломатичні зусилля щодо її припинення та майбутні мирні переговори в Абу-Дабі, повідомляє канцелярія президента Фінляндії.

Зазначається, що Стубб і Стере ініціювали розмову після зустрічі в Осло 20 жовтня. Під час підготовки до неї проводилися консультації з Україною.

"Розмова була відвертою й діловою. Ми – країни, що межують із Росією. Те, як закінчиться війна, вплине на безпеку Фінляндії та Норвегії, а в ширшому сенсі – і всієї Європи. Для припинення війни необхідні прямі переговори", – зазначив Стубб.

За повідомленням канцелярії, обидва лідери підтвердили, що Фінляндія та Норвегія продовжуватимуть підтримувати Україну, наголосивши на необхідності завершення війни та продовження переговорів.

"Війна спричиняє величезні людські страждання та величезні витрати. Вона залишить свій слід на кількох поколіннях. Під час розмови ми наголосили на важливості деескалації", – цитує слова прем’єр-міністра Норвегії канцелярія у вівторок.

Стубб і Стьоре також наголосили, що Фінляндія та Норвегія послідовно сприяють зміцненню миру й безпеки у своїх регіонах та діють стабільно й передбачувано в регіоні Балтійського моря і на півночі.

Метою переговорів було донести до Путіна позицію України щодо майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі. У канцелярії президента Фінляндії наголосили, що Стубб і Стьоре брали участь у розмові як лідери своїх держав, а не як представники всієї Європи.

Інформацію також надав уряд Норвегії.