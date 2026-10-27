Ситуація зі світлом в Конотопі складна, інформація про відсутність газу недостовірна – обленерго та облгаз

Ситуація з розподілом електроенергії в частині Сумської області, залишається складною, зокрема – в Конотопі, і надати прогнози щодо його відновлення немає можливості, повідомило "Сумиобленерго".

"За таких умов складно прогнозувати терміни відновлення електропостачання, адже на них впливає перш за все безпекова ситуація. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло людям у таких складних умовах", – написало Сумиобленерго у Facebook у вівторок.

Воно зазначило, що енергетики працюють над заживленням тієї частини споживачів, які досі залишаються без світла внаслідок ударів РФ по енергооб'єктах.

Зі свого боку міський голова Конотопа Артем Семеніхін у своєму Телеграм також вказав на відсутність прогнозів щодо термінів повернення світла.

"На жаль, прогнозів по світлу немає. Ніяких прогнозів", – написав Семеніхін.

Мер Конотопа також зазначив в одному з дописів, що вода в місті подається за графіками.

Водночас сумська філія ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі") спростувала інформацію про те, що Конотоп четверту добу залишається без газу.

"24 жовтня внаслідок російського обстрілу було пошкоджено газові мережі, через що без газопостачання тимчасово залишилися 53 споживачі. Аварійні бригади оперативно усунули пошкодження, і вже за кілька годин газопостачання всім споживачам відновили в повному обсязі", – йдеться в Телеграм сумської філії "Газмереж".

У компанії закликали перевіряти інформацію перед поширенням.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що Конотоп залишається без світла та газу четверту добу після ударів РФ.

Джерела:

https://www.facebook.com/sumyoblenergo/posts/pfbid0PmEAxkuDnA9ZAmS1pevWFWsVXjBJtzCxgUanPAj6sfL7sj4beQqkRTqRpbZBXqR4l

https://t.me/SemenikhinArtem/11253

https://www.facebook.com/sm.naftogaz/posts/pfbid02VXjj2JkjwpE3iUYAQZ11wmVhUc75SoewW4v2j6egNP3EPbWtf5BqZ9ipfEN6AZf2l