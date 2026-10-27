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Путін може провести переговори зі Стуббом і Стьоре щодо мирної угоди в Україні у вівторок – ЗМІ

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Телефонна розмова очільника Кремля Володимира Путіна з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре щодо перспектив мирного врегулювання війни в Україні може відбутися вже у вівторок, повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

За словами співрозмовників агентства, які попросили не називати їхніх імен через конфіденційний характер питання, підготовка до розмови відбувається на тлі відновлення зусиль із досягнення мирного врегулювання війни в Україні.

"Це буде перший прямий контакт Путіна з європейськими лідерами, які підтримують Київ, після розмови президента Франції Емманюеля Макрона з російським колегою в липні минулого року. Європейські союзники України прагнуть отримати місце за столом переговорів щодо європейської безпеки, а Стьоре і Стубб посилалися на спільний кордон своїх країн із Росією як на аргумент на користь їхньої участі в переговорах", – йдеться в повідомленні.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков не відразу відповів на запит Bloomberg про коментар. Речниця уряду Норвегії Рагнхільд Сіменстад відмовилася від негайного коментаря, а офіс Стубба також не відразу відповів на запит агентства.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#переговори #угода #єс #рф
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