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РФ протягом доби била по генерації та мережах, внаслідок чого без світла споживачі в семи областях – Міненерго

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РФ протягом доби била по генерації та мережах, внаслідок чого без світла споживачі в семи областях – Міненерго

Протягом доби РФ здійснила обстріли об'єктів генерації та мереж передачі і розподілу електроенергії у кількох областях, повідомило Міністерство енергетики.

"Як наслідок, на ранок є знеструмлені абоненти у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Харківській та Запорізькій областях", – йдеться в його повідомленні в Телеграм у вівторок.

Міністерство наголошує, що енергетики продовжують відновлювальні роботи та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання якомога більшій кількості споживачів.

За інформацією НЕК "Укренерго", вимушені обмеження енергопостачання через наслідки російських атак призвели до падіння споживання електроенергії: на ранок вівторка воно було на 1,36% меншим, ніж в цей же час понеділка.

Джерело: https://t.me/energyofukraine/8161

https://t.me/Ukrenergo/5581

Автор

Редактор · Енергетика
#знеструмлення #енергетика #обстріли
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