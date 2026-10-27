На Чернігівщині внаслідок російських ударів постраждали шестеро людей, серед них дитина – ДСНС

Шестеро людей, зокрема 12-річна дитина, постраждали внаслідок російських ударів по Корюківському та Новгород-Сіверському районах Чернігівської області, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У Корюківському районі російські удари спричинили пожежі у житлових будинках і господарських спорудах. Травмовані 4 людей, серед них 12-річна дитина.Ще 2 людей постраждали в Новгород-Сіверському районі. Там через російський удар виникла пожежа на території приватного домоволодіння", – зазначається в повідомленні відомства, поширеному в соціальній мережі Facebook у вівторок.

За інформацією ДСНС, рятувальники ліквідували всі загоряння.