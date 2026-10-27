Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Суд зобов'язав підприємство-постачальника сплатити 24 млн грн штрафу за затримку поставки товарів для Нацгвардії

1 хв читати
Додати як джерело
Суд зобов'язав підприємство-постачальника сплатити 24 млн грн штрафу за затримку поставки товарів для Нацгвардії

За позовом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону суд зобов'язав приватне підприємство сплатити 24 млн грн штрафних санкцій за порушення строків поставки товарів оборонного призначення для Національної гвардії України, повідомляє Офіс генерального прокурора.

В телеграм-каналі у вівторок відомство інформує, що у вересні 2024 року одна з військових частин Нацгвардії уклала з підприємством державний контракт.

"Постачальник мав передати товари не пізніше 10 травня 2025 року, однак прострочив поставку більш ніж на 200 днів", – йдеться в повідомленні.

У квітні 2026 року прокуратура звернулася до суду, щоб стягнути штрафні санкції за порушення умов контракту.

Згідно з повідомленням, 5 жовтня 2026 року Господарський суд міста Києва задовольнив позов та зобов'язав підприємство сплатити 24 млн грн на користь держави в особі Національної гвардії України.

Автори

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#штраф #підприємтсво #нацгвардія
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Ворожа атака на Київ пошкодила Південний міст та інфраструктуру метро і збільшила кількість поранених до 14 – Кличко

Ворожа атака на Київ пошкодила Південний міст та інфраструктуру метро і збільшила кількість поранених до 14 – Кличко

Війська РФ у вівторок завдали удару по Південному мосту в Києві з пошкодженням розташованої на ньому інфраструктури метрополітену, а загальна кількіс…

Читати
Україна запровадить режим тиші в районі окупованих Олешків із 3:00 вівторка для доставки допомоги й виїзду цивільних

Україна запровадить режим тиші в районі окупованих Олешків із 3:00 вівторка для доставки допомоги й виїзду цивільних

Україна запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області з 3:00 вівторка, 27 жовтня, за…

Читати