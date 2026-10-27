Суд зобов'язав підприємство-постачальника сплатити 24 млн грн штрафу за затримку поставки товарів для Нацгвардії

За позовом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону суд зобов'язав приватне підприємство сплатити 24 млн грн штрафних санкцій за порушення строків поставки товарів оборонного призначення для Національної гвардії України, повідомляє Офіс генерального прокурора.

В телеграм-каналі у вівторок відомство інформує, що у вересні 2024 року одна з військових частин Нацгвардії уклала з підприємством державний контракт.

"Постачальник мав передати товари не пізніше 10 травня 2025 року, однак прострочив поставку більш ніж на 200 днів", – йдеться в повідомленні.

У квітні 2026 року прокуратура звернулася до суду, щоб стягнути штрафні санкції за порушення умов контракту.

Згідно з повідомленням, 5 жовтня 2026 року Господарський суд міста Києва задовольнив позов та зобов'язав підприємство сплатити 24 млн грн на користь держави в особі Національної гвардії України.