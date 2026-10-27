ДТЕУ постраждав через ворожий обстріл Києва, загиблих серед студентів та працівників немає – Бутенко

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко заявляє, що через нічну російську атаку постраждали корпуси та гуртожитки Державного торговельно-економічного університету (ДТЕУ) в Києві.

"Вночі росія знову цинічно взяла під приціл об'єкти освітньої інфраструктури. Через обстріли постраждали навчальні корпуси та гуртожитки Державного торговельно-економічного університету. Попередньо відомо про декількох постраждалих. Їм надана необхідна медична допомога. На щастя загиблих серед студентів та працівників немає. Інформація що була розповсюджена напередодні вночі – не підтвердилась", – написав Бутенко в мережі Facebook.

Зазначається, що наразі університет проводить оцінку збитків, а Міносвіти на зв'язку з керівництвом, щоб надати необхідну допомогу.

Міністр вкотре попросив всіх учасників освітнього процесу під час повітряної тривоги негайно переходити в укриття.

Як повідомлялося, внаслідок удару БПЛА по будівлі Національної академії наук 28 вересня спалахнула пожежа на верхніх поверхах. Відомо про двох загиблих.

21 вересня Запорізький національний університет і Сумський державний університет постраждали від російського обстрілу.

2 вересня РФ завдала удару по Національному університету харчових технологій у центрі Києва.

13 жовтня Рівненський державний гуманітарний університет постраждав від російського обстрілу.

У ніч на 2021 жовтня від обстрілів постраждали Київський національний університет будівництва і архітектури та Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.