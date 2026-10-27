Зеленський: До 12 зросла кількість постраждалих у Деснянському районі Києва після удару увечері 26 жовтня, за ніч було 16 балістичних ракет

Кількість постраждалих через російський удар увечері 26 жовтня по району парку Кіото та станції метро "Лісова" в Деснянському районі Києва зросла до 12 осіб, п'ять із них – студенти та співробітники Державного торговельно-економічного університету (ДТЕУ), повідомив президент України Володимир Зеленський.

"До 12 зросла кількість постраждалих після російського удару по кампусу університету й навколишній території вчора ввечері, п'ять із них – студенти та співробітники університету", – написав Зеленський у Телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, поки екстрені служби допомагали людям і ліквідовували наслідки першого удару, росіяни знову застосували балістику.

"Загалом за цю ніч було 16 балістичних ракет. Ще більш ніж 280 дронів. На жаль, є жертви, є влучання у Києві, зокрема по Південному мосту. Серйозна ескалація в російській операції проти нашої логістики. Були також удари по Київщині, Вінниччині, Запоріжжю, Дніпровщині, Харківщині, Одещині, Чернігівщині, Сумщині, Донеччині, Херсонщині та Чернівецькій області. Майже всюди російські мішені – це енергетика, логістика та звичайна міська інфраструктура", – сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що "штучні й тривалі затримки в постачанні пакетів перехоплювачів для "петріотів" та "насамсів", які, на жаль, є останнім часом, прямо допомагають Росії досягати цілей її терористичної кампанії. Кожна така затримка – це нове російське влучання в той чи інший об'єкт".

Як зазначив Зеленський, "на жаль, щодня відбуваються удари. Росія постійно робить нові ескалаційні кроки. Потрібен тиск на Росію і реальна підтримка для України, щоб ситуація змінилась. Дякую всім, хто справді підтримує наш захист життя і хто розуміє цінність того, щоб пакети підтримки надходили вчасно. Треба наближати мир і рятувати життя".