СБУ затримала в Одесі студента, який збирав розвіддані та готував провокації на замовлення ворога

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Одесі 21-річного студента – агента російських спецслужб, який збирав розвіддані для підготовки диверсій та планував інформаційні провокації на замовлення ворога, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі у вівторок СБУ зазначає, що 21-річний студент у поле зору російських спецслужб потрапив, коли шукав "легкі" заробітки в тематичних телеграм-чатах.

"На замовлення російських кураторів фігурант фіксував місця розташування великогабаритних генераторів в Одесі для їх подальшого підпалу, стежив за об'єктом критичної інфраструктури регіону, а також намагався встановити місце проживання українського військовослужбовця", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, за даними української спецслужби, він готував інформаційні провокації для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в портовому місті.

"Одним із перших таких завдань було зламати систему керування рекламними сітілайтами в Одесі, щоб розміщувати на них пропагандистські матеріали рф", – уточнюють у відомстві.

Для цього фігурант отримав від російських кураторів спеціальне програмне забезпечення, за допомогою якого він міг змінювати зображення на рекламних конструкціях.

Наступним завданням агента, як наголошується в повідомленні, мало стати розміщення прапора РФ на рекламному сітілайті в центрі Одеси.

Співробітники СБУ поетапно задокументували протиправну діяльність фігуранта і затримали його за місцем проживання.

Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за координації Департаменту контррозвідки СБУ та процесуального керівництва обласної прокуратури.