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У Києві через перекриття Південного мосту запровадили об'їзні маршрути для вантажного та легкового транспорту – поліція

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У зв'язку з перекриттям Південного мосту у Києві рух вантажного та легкового транспорту тимчасово організовано за об'їзними маршрутами, повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Телеграм.

За його словами, вантажний транспорт із Бориспільської траси спрямовують на вулицю Старобориспільську, далі – вулицями Бориспільською та Привокзальною в напрямку Дарницького мосту.

Легковим автомобілям рекомендують об'їжджати перекриту ділянку проспектом Миколи Бажана на Дніпровську набережну в напрямку Дарницького мосту та мосту Патона.

Як повідомлялося, раніше міський голова Києва Віталій Кличко інформував, що в результаті ворожої атаки завдано удару по Південному мосту столиці з пошкодженням розташованої на ньому інфраструктури метрополітену.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#південний #рух #міст
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