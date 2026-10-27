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На Донеччині за добу загинули троє людей, 22 дістали поранень через обстріли РФ

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Троє людей загинули, ще 22 дістали поранень унаслідок російських обстрілів населених пунктів Донецької області за минулу добу, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Всього за добу росіяни 37 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 247 людей, у тому числі 60 дітей", – написав Філашкін у Телеграм у вівторок уранці.

За його словами, у Покровському районі в Білозерському зруйновано три двоповерхові будинки, ще два пошкоджено.

У Краматорському районі в Слов'янську поранень дістали троє людей, пошкоджено сім приватних будинків, господарську споруду, крамницю, дві одиниці техніки та вісім автомобілів. У Суханівці загинула людина.

У Краматорську одна людина загинула, ще одна дістала поранень, пошкоджено два приватні будинки та вантажівку. У Ясногірці поранено 16 людей, пошкоджено 38 приватних будинків, дві крамниці, пошту та шість автомобілів. У Привіллі поранено одну людину.

"В Олександрівці Черкаської громади пошкоджено адмінбудівлю. В Олександрівці та Золотих Прудах пошкоджено по автомобілю. В Іверському Новодонецької громади 1 людина загинула і 1 поранена", – зазначається в повідомленні очільника Донецької обладміністрації.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#донецька #жертви #атаки
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