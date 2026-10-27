Делегація ВРЦ ознайомилася з діяльністю ПЦУ в контексті розгляду її заявки щодо членства у Всесвітній раді

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) зустрілася в Києві з делегацією Всесвітньої ради церков (ВРЦ).

"Делегація ВРЦ висловила глибоку повагу до українських Церков і релігійних організацій, які в умовах повномасштабної війни продовжують свідчити про віру, служити людям і підтримувати свої громади. Представники ВРЦ наголосили, що участь українських Церков у всесвітньому міжхристиянському русі сприятиме тому, щоби голос України був би краще почутий на міжнародному рівні", – йдеться в повідомленні ВРЦіО.

Зазначається, що однією з цілей візиту делегації ВРЦ є ознайомлення з життям і діяльністю Православної церкви України (ПЦУ) в контексті розгляду її заявки щодо членства у Всесвітній раді.

Згідно з повідомленням, представники ВРЦіРО розповіли про стан міжрелігійних та міжцерковних взаємин в Україні, спільні гуманітарні ініціативи та заходи в умовах війни, а також зазначили важливу участь ПЦУ в діяльності Всеукраїнська рада церков та Нараді християнських церков України.

Крім того, під час зустрічі сторони обмінялися думками задля поглиблення взаєморозуміння та обговорення перспектив подальшої співпраці між українськими церквами та міжнародною міжцерковною християнською спільнотою.

Як повідомлялося, на початку червня голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України (ДЕСС) Віктор Єленський заявив, що Всесвітня рада церков є важливим майданчиком, і очікує, що Православна церква України (ПЦУ) може стати членом.