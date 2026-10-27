Залужний закликав Захід розробити нову військову доктрину з урахуванням досвіду війни в Україні

Посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач Збройних сил України (2021-2024) Валерій Залужний вважає, що війна в Україні триває через слабкість західного світу та його системи безпеки, яка потребує нової військової доктрини з урахуванням реалій сучасної війни.

"Заходу треба вийти із зони комфорту в реальність війни 2026 року та позбутися ілюзій, ніби застарілі гарантії та доктрини зможуть насправді захистити його і його дітей", – написав Залужний у дописі в соціальній мережі Facebook.

За його словами, західна система безпеки досі ґрунтується на доктрині Другої світової війни, доповненій дорогою високоточною зброєю, тоді як сучасні умови потребують комплексного перегляду підходів до ведення бойових дій.

Залужний наголосив, що для забезпечення власної безпеки Заходу недостатньо лише закуповувати нову зброю або змінювати тактику з урахуванням застосування безпілотників.

"Заходу потрібна нова доктрина, щоб захистити себе. Доктрина – це "Біблія війни" для нас, військових, яка об'єднує всі складові збройних сил: зброю, тактику, структуру, підготовку та фінансування в єдину систему", – зазначив він.

За словами Залужного, така доктрина дасть змогу оцінювати вплив нових технологій, адаптуватися до змін і планувати спільні дії. "Актуальна доктрина – це безпека ваших дітей і безпека вашої держави. Ніякі зобов'язання не врятують", – написав він.

Він додав, що Захід досі має складні й дорогі технології, які можуть допомогти побудувати нову систему безпеки, однак ключовим залишається вихід із зони комфорту та спільні дії. За словами Залужного, лише разом можна перемогти у війні за майбутнє дітей.

Залужний також повідомив, що виступив перед офіцерами з різних країн в Об'єднаному командно-штабному коледжі Академії оборони Великої Британії, де вони готуються до вищих командних посад, і відзначив участь у навчанні українських військових із реальним бойовим досвідом, зокрема Героя України підполковника Сергія Рощина, командира ескадрильї, який із 2022 року захищає українське небо.