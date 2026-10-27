ППО вночі збила 255 БпЛА та 2 балістичні ракети РФ, основним напрямком удару був Київ

Сили оборони України в ніч на вівторок збили та подавили 255 ворожих безпілотників і дві балістичні ракети, основним напрямком російської повітряної атаки був Київ, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 257 ворожих цілей: 2 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 255 ворожих БпЛА типу Shahed (56 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч 27 жовтня (з 18:00 26 жовтня) противник атакував балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської обл. рф., 280 ударними БпЛА типу Shahed (69 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.

У ПС ЗСУ інформують, що основним напрямком удару був Київ.