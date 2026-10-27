В Олешках оголошено двостороннє припинення вогню, почалась гуманітарна місія – ОП

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив про початок гуманітарної місії в Олешках.

"Розпочалася важлива гуманітарна місія в Олешках. У районі проведення місії оголошено двостороннє припинення вогню", – написав Буданов у Телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце – відповідатиме за координацію процесу. "Ми з ним у постійній взаємодії", – додав Буданов.

"Критично важливо, щоб ця місія з порятунку наших людей пройшла успішно та безпечно. Щиро вдячний усім, хто залучений до проведення та забезпечення цієї операції", – написав Буданов.

Як повідомив Лубінець у Фейсбуці, режим тиші на Херсонщині оголошено о 3:00 27 жовтня. "Сторони дотримуються домовленостей, які ми досягнули, як керівники переговорних груп, з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Я далі інформуватиму суспільство про новини, враховуючи насамперед безпеку цивільних осіб в Олешках та виконання встановлених домовленостей", – написав він.

Також Генеральний штаб ЗСУ повідомив про те, 27 жовтня у Олешках запроваджений режим припинення вогню для проведення гуманітарної операції.

23 жовтня перша леді США Меланія Трамп заявила про досягнення домовленості між Україною та Росією щодо перемир’я в районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині для проведення гуманітарної операції.

Омбудсман Дмитро Лубінець підтвердив, що Україна та Росія досягли домовленостей щодо проведення гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Вони передбачають забезпечення режиму тиші, доставлення гуманітарної допомоги, проведене технічне розмінування та вільне пересування цивільних.