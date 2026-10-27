Троє загинули, ще 8 постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 12 населених пунктах області, троє людей загинули, ще 8 постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків загинули чоловіки 41 і 60 років, зазнали поранень 60-річна жінка і 77-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес 61-річний чоловік і 17-річна дівчина; у сел. Шевченкове загинула 74-річна жінка, отримав гостру реакцію на стрес 74-річний чоловік; у сел. Вільшани Солоницівської громади поранено двох 58-річних чоловіків, отримала гостру реакцію на стрес 77-річна жінка", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.