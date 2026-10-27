Нічний російський обстріл знищив офіс виробника косметики Nika Zemlyanikina на десятки тисяч доларів

Унаслідок нічної російської повітряної атаки повністю зруйновано офіс українського виробника косметики та продукції для манікюру Nika Zemlyanikina разом з обладнанням та технікою, збитки оцінюються у десятки тисяч доларів США, повідомила засновниця бренду та міжнародна інструкторка Ніка Землянікіна у Facebook.

"На щастя, всі наші люди цілі. Але офісу немає. А з ним техніки, обладнання... Вся техніка згоріла, десятки тисяч доларів втрат... Склад знаходиться в іншому місці і продукти цілі. Для покупців все буде працювати в штатному режимі", – написала підприємиця на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами власниці бізнесу, від будівлі, де розміщувався офіс компанії, залишилися руїни, проте завдяки нічному часу удару працівниці команди були відсутні в приміщенні та уникнули поранень. Водночас оскільки складські потужності підприємства розташовані на іншій локації, вся готова продукція вціліла, що дає змогу компанії продовжувати обслуговування клієнтів у звичайному режимі.

Як повідомлялося, у ніч на вівторок та ввечері в понеділок війська РФ завдали масованого комбінованого удару по Києву та інших регіонах України. У столиці зафіксовані влучання в адміністративну будівлю та дві нежитлові споруди в Подільському районі, пошкодження інфраструктури метрополітену на Південному мосту, а також руйнування на території кампусу одного з університетів, у парку "Кіото", житлових будинках і школі в Деснянському районі, внаслідок чого одна людина загинула і 14 осіб дістали поранення.