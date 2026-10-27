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Київський метрополітен відновив рух червоною гілкою і тимчасово зупинив поїзди частиною зеленої після обстрілу – Кличко

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Київський метрополітен відновив рух червоною гілкою і тимчасово зупинив поїзди частиною зеленої після обстрілу – Кличко

Київський метрополітен у вівторок уранці повністю відновив рух поїздів червоною лінією після усунення наслідків вечірнього російського обстрілу і водночас тимчасово призупинив сполучення між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір" на зеленій гілці через пошкодження інфраструктури на Південному мосту, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у вівторок вранці.

"Всі станції метро на червоній гілці відкриті для пасажирів. Рух поїздів здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Лісова"... Рух же поїздів між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" на зеленій гілці метро тимчасово призупинений. Через влучання в інфраструктуру метро на Південному мосту", – написав Кличко у своєму у телеграм-каналі.

За словами Кличка, пізно ввечері в понеділок унаслідок ворожої атаки виникли пошкодження на ділянці між станціями "Дарниця" і "Чернігівська", а також виходів зі станції "Лісова", проте фахівці підприємства впродовж ночі виконали відновлювальні роботи для забезпечення руху всією лінією. Водночас столична влада вивела на лінії додаткові автобуси для посилення маршрутів наземного громадського транспорту, який сполучає лівий і правий береги міста.

Як повідомлялося, війська РФ у вівторок завдали удару по Південному мосту в Києві з пошкодженням розташованої на ньому інфраструктури метрополітену, а загальна кількість постраждалих у столиці внаслідок ворожих обстрілів із вечора понеділка зросла до 14 осіб при одному загиблому.

Автор

Редактор · Політичні новини
#київ #метро #обстріли
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