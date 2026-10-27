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Окупанти за добу втратили 1400 осіб та 1794 БпЛА – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1400 осіб та 1794 БпЛА – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України за добу ліквідували 1400 окупантів, 21 артилерійську систему, 1794 БпЛА, а також 232 авто та 1 одиницю спецтехніки, інформує Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні у Телеграм.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.10.26 склали особового складу – близько 1 581 840 (+1400) осіб, танків – 12 448(+0) од., бойових броньованих машин – 25 609 (+0) од., артилерійських систем – 51 653 (+21) од., РСЗВ – 2 241 (+2) од., засоби ППО – 1 727 (+1) од., літаків – 449 (+0) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 3 025 (+7) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 584 252 (+1794) од., крилаті ракети – 5 138 (+0) од., кораблі / катери – 35 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 167 472 (+232) од., спеціальна техніка – 4 859 (+1) од.", – йдеться в повідомленні.

 

Автор

Редактор · Політичні новини
#війна #окупанти #генштаб #статистика
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