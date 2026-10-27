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Ворожа атака на Київ пошкодила Південний міст та інфраструктуру метро і збільшила кількість поранених до 14 – Кличко

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Ворожа атака на Київ пошкодила Південний міст та інфраструктуру метро і збільшила кількість поранених до 14 – Кличко
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko

Війська РФ у вівторок завдали удару по Південному мосту в Києві з пошкодженням розташованої на ньому інфраструктури метрополітену, а загальна кількість постраждалих у столиці внаслідок ворожих обстрілів із вечора понеділка зросла до 14 осіб при одному загиблому, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Влучання в Південний міст. Пошкоджена на ньому й інфраструктура метрополітена. Від вечора 26 жовтня, внаслідок атак ворога на столицю, загинула одна людина… Постраждали 14 мешканців міста. 9 поранених медики госпіталізували", – написав мер у телеграм-каналі.

Раніше, війська РФ у вівторок уночі атакували Київ, унаслідок чого в Подільському районі столиці зафіксовані влучання в адміністративну будівлю та ще за двома адресами у нежитлові споруди.

 

 

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Редактор · Політичні новини
#київ #постраждалі #пошкодження #обстріли
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