Ворожа атака на Київ пошкодила Південний міст та інфраструктуру метро і збільшила кількість поранених до 14 – Кличко

Війська РФ у вівторок завдали удару по Південному мосту в Києві з пошкодженням розташованої на ньому інфраструктури метрополітену, а загальна кількість постраждалих у столиці внаслідок ворожих обстрілів із вечора понеділка зросла до 14 осіб при одному загиблому, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Влучання в Південний міст. Пошкоджена на ньому й інфраструктура метрополітена. Від вечора 26 жовтня, внаслідок атак ворога на столицю, загинула одна людина… Постраждали 14 мешканців міста. 9 поранених медики госпіталізували", – написав мер у телеграм-каналі.

Раніше, війська РФ у вівторок уночі атакували Київ, унаслідок чого в Подільському районі столиці зафіксовані влучання в адміністративну будівлю та ще за двома адресами у нежитлові споруди.