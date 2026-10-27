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Конгресмен Левін вимагає встановити відповідального за обмеження роботи Starlink для України

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Конгресмен Левін вимагає встановити відповідального за обмеження роботи Starlink для України
Фото: SpaceX

Член Палати представників Конгресу США Майк Левін заявив про необхідність надати Конгресу та американським громадянам відповідь щодо того, хто саме ухвалив рішення обмежити доступ України до супутникового зв'язку Starlink, звинувативши президента США Дональда Трампа або генерального директора компанії SpaceX Ілона Маска у неправдивих заявах із цього приводу.

"Або Дональд Трамп бреше, або Ілон Маск бреше. Можливо, обидва. Американський народ заслуговує знати, хто прийняв рішення відключити доступ України до Starlink, залишивши їх більш вразливими до російських атак. Конгрес потребує відповідей, і я буду продовжувати запитувати, доки ми їх не отримаємо", – написав Левін у соцмережі X.

На переконання конгресмена, обмеження доступу українських сил до супутникової мережі підвищило вразливість України перед російськими ударами, тому Конгрес наполягатиме на повному з'ясуванні обставин ухвалення такого рішення.

Раніше, член Палати представників Конгресу США від Демократичної партії Адам Шифф закликав провести повне сенатське розслідування щодо уповільнення швидкості та обмеження доступу до супутникового зв'язку для України, а також зобов'язати генерального директора компанії SpaceX Ілона Маска надати свідчення перед Конгресом під присягою.

 

Автор

Редактор · Політичні новини
#конгрес #маск #starlink #сша
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