27 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

27 жовтня в Україні відзначають День української писемності та мови, Всесвітній день аудіовізуальної спадщини.

Ще сьогодні Міжнародний день плюшевого ведмедика, Всесвітній день ерго- або трудотерапії.

26 років тому, у 2000 році, у День української писемності та мови, уперше пройшов Всеукраїнський радіодиктант національної єдності - традиційна щорічна загальнонаціональна акція, присвячена українській мові, акція єднання.

80 років від дня заснування (1946) у Нью-Йорку Організації Оборони Чотирьох Свобід України.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Нестора Літописця

День 1709 Російська агресія - Day 1709 Russian aggression

День української писемності та мови

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 06.11.1997 р. № 1241/97 (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента від 28.07.2023 р. № 455/2023).

Мова – це те, що формує нашу ідентичність, об’єднує покоління і дає відчуття дому, де б ми не були. Це день, коли варто зупинитися й усвідомити: мова - не просто засіб спілкування. У мові - наша історія, культура, пам’ять і майбутнє.

Завдяки мові та мисленню суспільство здатне змінювати навколишній світ. Недарма, українську мову називають солов’їною, адже вона багата на епітети та її звучання неймовірне. Рідна мова утворює невидимий зв’язок між усіма поколіннями минулого та майбутнього. Навіть коли українську мову намагалися витіснити, народ завжди зберігав та відстоював право розмовляти своєю мовою.

Всесвітній день аудіовізуальної спадщини

Відзначається щорічно відповідно до резолюції, затвердженої на 33-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО (2005).

Його мета — підвищити обізнаність про важливість аудіовізуальних архівів, які містять у собі унікальні свідчення історії, культури, мов і традицій народів світу.

До аудіовізуальної спадщини належать: документальні та художні фільми; радіо- і телепередачі; інтерв’ю, репортажі, хроніки; музичні записи, театральні постановки; цифрові архіви, що зберігають історичні події, голоси, образи.

Аудіовізуальні документи — це не просто носії інформації. Вони відтворюють події минулого, дають змогу побачити й почути те, що вже зникло. Проте багато таких матеріалів під загрозою зникнення через фізичне старіння носіїв, нестачу ресурсів для реставрації та цифровізації.

Міжнародний день плюшевого ведмедика

Плюшеві ведмедики займають особливе місце в серцях дітей і дорослих, вони уособлюють затишок, любов і ностальгію. Міжнародний день плюшевого ведмедика (International Teddy Bear Day) або День доброго ведмедика (Good Bear Day) - це неофіційне, тепле й добре свято, що вшановує плюшевий символ дитинства багатьох поколінь в усьому світі. Цей день відзначають 27 жовтня, у день народження Теодора Рузвельта, 26-го президента США.

Всесвітній день ерго- або трудотерапії

Кожен рік 27 жовтня відбувається Всесвітній день ерготерапії або Всесвітній день трудотерапії.

Всесвітній день ерготерапії – це міжнародне свято, яке визнає значний внесок ерготерапевтів і значний вплив, який вони мають на суспільство. Започаткований 27 жовтня 2010 року, цей день став ключовою датою в календарі ерготерапії, що відзначається в усьому світі з метою популяризації та вшанування цієї професії.

Ерготерапія – це медична професія, яка фокусується на використанні оцінки та втручань для розвитку, відновлення або підтримки значущих видів діяльності або занять окремих осіб, груп або спільнот. Суть цієї професії полягає в наданні людям можливості брати участь у повсякденному житті, забезпечуючи їм повноцінне та продуктивне життя.

Народилися в цей день:

350 років від часу підписання (1676) Журавненського мирного договору між Річчю Посполитою й Османською імперією в с. Журавному (нині - Львівська обл.), який завершив польсько-турецьку війну 1673-1676 рр.;

290 років від дня народження Джеймса Макферсона (1736-1796), шотландського поета, письменника, фольклориста;

250 років від дня народження Якова Михайловича Марковича (1776-1804), українського історика, географа, етнографа, фольклориста;

170 років від дня народження Івана Кипріяна (1856-1924), українського диригента, композитора, музикознавця, священника, капелана УСС та УГА, громадсько-політичного та церковного діяча УГКЦ.

Ще цього дня:

1938 - На І з’їзді художників УРСР засновано Спілку радянських художників України;

1951 - Уперше при лікуванні онкології застосували радіацію;

1982 - Китайська Народна Республіка оголосила, що чисельність її населення перевищила 1 мільярд жителів;

2007 - Прем'єра в Україні серії "The Devil's Hands Are Idle Playthings" мультсеріалу Футурама.

Церковне свято

День преподобного Нестора Літописця

27 жовтня – преподобного Нестора Літописця, що в Ближніх печерах Цього дня ми особливо вшановуємо святого Нестора, ченця Києво-Печерської лаври. Він перший історик Київської Русі, письменник-агіограф і автор найдавнішого літопису України, укладеного на початку ХІІ століття, – "Повісті минулих літ".

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Андрій, Валентин, Марк, Нестор.

З прикмет цього дня:

Вранці сильна роса — сніг випаде пізніше; сильний вітер 27 жовтня — наступного року весна прийде рано; сухий день — чекайте на теплу зиму.

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