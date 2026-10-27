Ворожа атака на Подільський район Києва спричинила влучання в адмінбудівлю та дві нежитлові споруди – Кличко

Війська РФ у вівторок уночі атакували Київ, унаслідок чого в Подільському районі столиці зафіксовані влучання в адміністративну будівлю та ще за двома адресами у нежитлові споруди, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"У Подільському районі влучання в адміністративну будівлю. За двома іншими адресами – в нежитлові будівлі", – написав мер у телеграм-каналі.

Раніше, війська РФ у понеділок увечері завдали балістичного удару по території одного з університетів, парку "Кіото", ділянці поблизу станції метрополітену та житлових будинках у Києві, внаслідок чого є загиблі й поранені та триває пошук людей під завалами.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7984