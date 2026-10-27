Україна та Молдова уклали п'ятирічну угоду про військово-технічне співробітництво – Міноборони

Міністр оборони України Євгеній Хмара та міністр оборони Молдови Анатоліє Носатий за участю прем'єр-міністрів обох держав підписали п'ятирічну угоду про військово-технічне співробітництво, повідомило Міністерство оборони України у Х.

"Україна має досвід, який неможливо набути на навчаннях... Ми вже допомагаємо Молдові, надаючи консультації щодо розвитку її протиповітряної оборони", – сказав Хмара.

За даними Міноборони, документ охоплює сфери ремонту та модернізації техніки, кіберзахисту, охорони повітряного простору, підготовки профільних фахівців і проведення спільних науково-дослідних робіт. Водночас укладена угода повністю зберігає закріплений у конституції нейтральний статус Молдови.

Раніше, міністр оборони України Євгеній Хмара під час звернення до представників оборонних відомств країн формату E5 (Німеччини, Великої Британії, Франції, Польщі та Італії) запропонував партнерам передати Києву 10% наявних у них запасів ракет-перехоплювачів до систем Patriot та IRIS-T в обмін на законтрактовані за рахунок кредиту Європейського Союзу майбутні поставки, а також розгорнути спільне виробництво безпілотників на території держав-союзників.

Джерело: https://x.com/DefenceU/status/2114797208612622653?s=20