Київ. 27 жовтня.ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Ввечері у понеділок внаслідок ворожого удару пошкоджено Auchan в ТРК "Проспект" у Києві.

"Сьогодні ввечері під час ворожої атаки зазнав пошкоджень наш магазин Auchan Чернігівська. На щастя, ніхто не постраждав", – повідомляється на сторінках ритейлера у соцмережах.

Уточнюється, що наразі магазин тимчасово не працюватиме, до завершення оцінки його стану та проведення необхідних відновлювальних робіт.

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