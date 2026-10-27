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Пошкоджено Auchan в ТРК "Проспект"

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Київ. 27 жовтня.ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Ввечері у понеділок внаслідок ворожого удару пошкоджено Auchan в ТРК "Проспект" у Києві.

"Сьогодні ввечері під час ворожої атаки зазнав пошкоджень наш магазин Auchan Чернігівська. На щастя, ніхто не постраждав", – повідомляється на сторінках ритейлера у соцмережах.

Уточнюється, що наразі магазин тимчасово не працюватиме, до завершення оцінки його стану та проведення необхідних відновлювальних робіт.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1443255291252956&set=a.651903213721505

Автор

Редактор · Політичні новини
#пошкодження #війна #обстріли
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