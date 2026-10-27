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TERWIN планує провести міжнародні інженерні та архітектурні безпекові хакатони у 2027 р – Шостак

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TERWIN планує провести міжнародні інженерні та архітектурні безпекові хакатони на початку 2027 р, повідомив президент корпорації TERWIN Руслан Шостак.

"Зараз для пожежників робимо великий хакатон, де будуть світові новітні розробки, які дозволять нашим пожежникам рятувати життя з меншим ризиком, наприклад, через роботізовану техніку... Те ж саме зробимо з великими архітектурними бюро світу, великий хакатон по захисним спорудам... Але завдання, щоб вони не були дорожчі, ніж 50 доларів на метр споруди", – повідомив він на 12-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) "Люди. Бізнес. Економіка. Що далі?" у Києві в понеділок.

В коментарі кореспонденту "Інтерфакс-Україна" він додав, що він проти практики приватних пожежних частин, які впроваджує ряд бізнесів, але готовий запропонувати інші варіанти співпраці. Зокрема, ці безпекові хакатони мають допомогти знайти альтернативні інноваційні інструменти.

"Ми хочемо зібрати світових інженерів та архітекторів, які запропонують Україні інструменти, які допоможуть захищати будівлі. Ці безпекові хакатони ми плануємо провести на початку наступного року", – повідомив Шостак.

Автор

Редактор · Політичні новини
#terwin #безпека #інновації
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