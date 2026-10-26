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Російський удар по автомобілю в Запоріжжі поранив неповнолітнього хлопця – ОВА

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Війська РФ у понеділок ввечері завдали удару по автомобілю з п'ятьма пасажирами у Запоріжжі, внаслідок чого осколкових поранень дістав 17-річний хлопець, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у Телеграм.

"Ворог атакував Запоріжжя. Поранено одну людину. Удар прийшовся по автомобілю, у якому перебували п'ятеро людей. 17-річний хлопець дістав осколкові поранення ноги", – написав очільник ОВА.

За інформацією Семікіна, решта четверо людей, які перебували в салоні транспортного засобу під час ворожої атаки, залишилися неушкодженими.

Джерело: https://t.me/zoda_gov_ua/68669

Автор

Редактор · Політичні новини
#запоріжжя #поранені #атака
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