Російська атака на Київ забрала життя людини і поранила десятьох осіб включно зі студентами

Війська РФ у понеділок увечері завдали удару по Києву, внаслідок чого одна людина загинула і 10 осіб дістали поранення, пошкоджено гуртожиток університету та будівлю школи в Деснянському районі, повідомили міський голова столиці Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація (КМВА) в понеділок.

"Внаслідок атаки ворога на столицю одна людина загинула. 10 постраждалих. Більшість із них – студенти з гуртожитку одного з університетів. 9 поранених медики госпіталізували", – написав мер столиці у своєму телеграм-каналі.

Водночас у КМВА проінформували, що в Деснянському районі столиці внаслідок ворожого обстрілу зазнала пошкоджень будівля загальноосвітньої школи.

Як повідомлялося, війська РФ у понеділок увечері завдали балістичного удару по території одного з університетів, парку "Кіото", ділянці поблизу станції метрополітену та житлових будинках у Києві, внаслідок чого є загиблі й поранені та триває пошук людей під завалами.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7983

https://t.me/VA_Kyiv/22154