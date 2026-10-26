Російська балістична атака на кампус університету і парк "Кіото" у Києві спричинила жертви та поранення – Зеленський

Війська РФ у понеділок увечері завдали балістичного удару по території одного з університетів, парку "Кіото", ділянці поблизу станції метрополітену та житлових будинках у Києві, внаслідок чого є загиблі й поранені та триває пошук людей під завалами, повідомив президент України Володимир Зеленський у понеділок у Телеграм.

"Російська балістика вдарила в Києві по території одного з університетів і поруч із ним – фактично по кампусу, по парку "Кіото", по території поруч зі станцією метро, житловими будинками... Але, на жаль, є жертви. Є поранені. Тривають рятувальні роботи. Багато пошкоджень, є інформація і про те, що люди можуть бути під завалами", – написав Зеленський.

За словами президента, точна кількість постраждалих наразі встановлюється, на місцях влучань працюють усі екстрені служби. Зеленський наголосив, що удари прийшлися по велелюдних цивільних локаціях за повної відсутності військових об'єктів поблизу. Водночас зберігається загроза повторних пусків, а також триває атака ударними безпілотниками типу Shahed по столиці та інших українських містах і громадах.

Глава держави підкреслив, що в умовах постійної загрози обстрілів мирних населених пунктів штучні затримки постачання засобів протиповітряної оборони для України сприяють російському терору. Він закликав до оперативної реалізації політичних домовленостей на рівні виконавчих команд і забезпечення України далекобійними інструментами для знищення російських балістичних пускових установок як найефективнішого способу порятунку життів.

Зеленський підсумував, що своїми діями Росія демонструє виключно прагнення продовжувати війну та вбивства, поклавши на Москву повну відповідальність за тривання бойових дій і закликавши міжнародних партнерів до спільної підтримки України.

Як повідомлялося, в Києві у понеділок ввечері, внаслідок російського обстрілу постраждало семеро людей, також було зафіксовано влучання у гуртожиток навчального закладу.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21531