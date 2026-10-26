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Війська РФ атакували гуртожиток у Деснянському районі, є постраждалі – Кличко

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки РФ у понеділок було пошкоджено гуртожиток навчального закладу, на місці є постраждалі, написав він у Телеграм.

"Наразі є підтверджена інформація про одну постраждалу. 20-річну дівчину госпіталізували", – йдеться у повідомленні.

Кличко зазначив, що внаслідок удару по гуртожитку у Деснянському районі вибило вікна, пожежі на місці не зафіксовано.

Як повідомлялося, в Києві у понеділок ввечері, внаслідок російського обстрілу постраждало семеро людей, також було зафіксовано влучання у гуртожиток навчального закладу.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7981

Автор

Редактор · Політичні новини
#київ #постраждалі #обстріли
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