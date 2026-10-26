Внаслідок російської атаки по Києву у понеділок ввечері, під удар потрапила бригада медиків, серед них постраждали двоє людей, поранення не критичні, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Серед постраждалих медиків швидкої, які прибули на виклик, – парамедик та екстрений медичний технік. Попередньо, поранення некритичні. Медики продовжують працювати.
Також ушкоджень зазнало авто швидкої", – написав Кличко у своєму телеграм-каналі.
Як повідомлялося, війська РФ у понеділок увечері атакували Київ, за попередніми даними, внаслідок обстрілу в Деснянському районі зафіксоване влучання поблизу станції метрополітену "Лісова" також під удар потрапила бригада екстреної медичної допомоги.
Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7977