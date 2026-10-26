Росія атакувала два медичні заклади у Києві – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російських ударів по Києву у п'ятницю було пошкоджено два медичні заклади на лівому березі Києва, внаслідок вибухової хвилі вибило вікна, інформації про постраждалих не надходило, написав він у Телеграм.

"Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджений один з медичних закладів в Дніпровському районі. Вибуховою хвилею повибивало вікна в реанімаційному відділенні. Постраждалих наразі немає", – йдеться у повідомленні.

Також Кличко повідомив, що у іншому медичному закладі у дніпровському районі було пошкоджено вікна вибуховою хвилею, постраждалих серед персоналу та пацієнтів нема.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7975