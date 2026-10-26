Ворожий обстріл Києва спричинив пожежу біля станції метро Лісова – Кличко

Війська РФ у понеділок увечері атакували Київ, за попередніми даними, внаслідок обстрілу в Деснянському районі зафіксоване влучання поблизу станції метрополітену "Лісова" також під удар потрапила бригада екстреної медичної допомоги, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко в телеграм-каналі.

"Під обстріл потрапила бригада медиків швидкої, які прямували на виклик. Попередньо, є постраждалі", – йдеться у повідомленні.

Крім того, за інформацією Кличка, внаслідок влучання біля станції метро "Лісова" у Деснянському районі столиці спалахнув автомобіль. На місце події прямують підрозділи екстрених служб.

Джерела:

https://t.me/vitaliy_klitschko/7974

https://t.me/vitaliy_klitschko/7973