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Ворожий обстріл Києва спричинив пожежу біля станції метро Лісова – Кличко

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Війська РФ у понеділок увечері атакували Київ, за попередніми даними, внаслідок обстрілу в Деснянському районі зафіксоване влучання поблизу станції метрополітену "Лісова" також під удар потрапила бригада екстреної медичної допомоги, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко в телеграм-каналі.

"Під обстріл потрапила бригада медиків швидкої, які прямували на виклик. Попередньо, є постраждалі", – йдеться у повідомленні.

Крім того, за інформацією Кличка, внаслідок влучання біля станції метро "Лісова" у Деснянському районі столиці спалахнув автомобіль. На місце події прямують підрозділи екстрених служб.

Джерела:

https://t.me/vitaliy_klitschko/7974

https://t.me/vitaliy_klitschko/7973

Автор

Редактор · Політичні новини
#київ #наслідки #обстріл
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