Сибіга закликав скасувати рішення про проведення чемпіонату світу з важкої атлетики 2030 року в Москві

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував рішення Міжнародної федерації важкої атлетики надати Москві право на проведення чемпіонату світу у 2030 році і закликав федерацію, Міжнародний олімпійський комітет та світову спортивну спільноту спільно домогтися скасування цього кроку, повідомило Міністерство закордонних справ України в понеділок.

"Росія продовжує вбивати українців, зокрема спортсменів. Аморально надавати Москві привілей приймати великі міжнародні спортивні змагання, поки триває її агресія. Ми не повинні дозволити Кремлю використовувати міжнародний спорт для здобуття визнання і легітимності або повернення до звичної міжнародної взаємодії без припинення агресії та притягнення до відповідальності", – заявив Сибіга.

За оцінкою міністра, такий крок від початку повномасштабного російського вторгнення створює небезпечний прецедент і ризик сприйняття повернення великих міжнародних турнірів до держави-агресора як допустимої практики.

Сибіга наголосив на необхідності запобігти нормалізації російської агресії через байдужість окремих інституцій до війни, додавши, що заохочення агресорів позбавляє світовий спорт морального права апелювати до принципів справедливості, поваги та доброчесності.