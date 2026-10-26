Хмара закликав країни E5 передати Україні 10% запасів ракет ППО в обмін на законтрактовані поставки

Міністр оборони України Євгеній Хмара під час звернення до представників оборонних відомств країн формату E5 (Німеччини, Великої Британії, Франції, Польщі та Італії) запропонував партнерам передати Києву 10% наявних у них запасів ракет-перехоплювачів до систем Patriot та IRIS-T в обмін на законтрактовані за рахунок кредиту Європейського Союзу майбутні поставки, а також розгорнути спільне виробництво безпілотників на території держав-союзників, повідомило Міністерство оборони України в понеділок.

"Ми пропонуємо не просто збільшувати закупівлі, а масштабувати спільне виробництво українських дронів на території інших країн. Це дасть змогу наростити виробництво, забезпечити Україну необхідними дронами. Плюс це посилить оборонні можливості наших партнерів", – сказав Хмара.

За словами Хмари, Україні необхідні рішення, які посилять захист держави вже зараз і дадуть змогу планувати оборону на 2027 рік. Першим критичним пріоритетом міністр визначив зміцнення протиповітряної оборони, зазначивши, що оперативний обмін ракет із наявних складів союзників на майбутні поставки за чинними українськими контрактами дозволить швидко захистити українські міста та стане прикладом для інших країн. Крім того, Україна критично потребує переносних зенітних ракетних комплексів для протидії російським реактивним безпілотникам і розраховує як на передачу цих систем із запасів партнерів, так і на фінансування нових закупівель.

Другим пріоритетом очільник оборонного відомства назвав розвиток безпілотних систем, вказавши на здатність українських підприємств подвоїти випуск дронів у 2027 році за умови своєчасного фінансування.

Хмара наголосив, що Україна прагне справедливого й тривалого миру, досягнення якого вимагає сили, готовності до захисту та вчасного забезпечення війська необхідним озброєнням.