Освітні заклади Запоріжжя мають вже понад 220 підземних укриттів – в.о. міського голови

В освітніх закладах Запоріжжя понад 220 підземних укриттів облаштовано, повідомила виконуюча обов'язки голови Запорізької міської ради Регіна Харченко.

"У 2024 році ми почали з 90 укриттів в системі освіти і цього року ми дійшли до 224. Укриття забезпечені всім, аби не переривати учбовий процес. Це інвестиція подвійного призначення, бо крім того, що там можна проводити навчання і надавати соцпослуги, це і захист людей", – розповіла вона на 12-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) у Києві в понеділок.

За словами Харченко, створення підземної інфраструктури – шкіл, дитячих садочків, операційних в лікарнях – дозволяє забезпечити безперервність надання соціальних послуг.

Кім того, Запоріжжя продовжує роботу із захисту об'єктів критичної інфраструктури, зокрема, об'єктів водопостачання.

"Система водопостачання – дуже централізована система у великих містах, і щоб її зараз перебудувати, знадобиться не рік і не навіть не п'ять. Тому зараз наша задача – захист. Більше 30-ти об'єктів критичної інфраструктури, мова про насосні станції, котельні, великі КГУ (когенераційні установки– ІфУ) – вони у нас всі захищені. Недостатньо децентралізувати системі і створити альтернативні джерела живлення. Нам треба, аби система залишалася стійкою після ударів", – пояснила вона.