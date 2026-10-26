Україна запровадить режим тиші в районі окупованих Олешків із 3:00 вівторка для доставки допомоги й виїзду цивільних

Україна запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області з 3:00 вівторка, 27 жовтня, за київським часом виключно для доставки гуманітарної допомоги місцевим мешканцям та підготовки до вільного виїзду цивільного населення.

"Режим тиші встановлюється виключно для гуманітарної операції: доставки допомоги жителям, які є на цей час у місті, та підготовки до вільного пересування цивільного населення з Олешок... Сили оборони України роблять усе можливе для допомоги жителям Олешок та забезпечать виконання відповідних рішень для забезпечення безпеки та порятунку наших співгромадян", – зазначається в офіційному повідомленні у понеділок.

Громадян закликали дотримуватися особливої інформаційної обачності під час проведення гуманітарних заходів, користуватися виключно офіційними джерелами та утримуватися від поширення сторонніх повідомлень або чуток щодо маршрутів, часу і місць пересування людей та гуманітарних колон.

Як повідомлялося, Україна запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області з 3:00 вівторка, 27 жовтня, за київським часом для проведення гуманітарної операції.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/42695