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Україна та Румунія обговорили розвиток енергетичних інтерконекторів потужністю майже 1 ГВт – Шмигаль

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Україна та Румунія обговорили розвиток енергетичних інтерконекторів потужністю майже 1 ГВт – Шмигаль
Фото: https://www.facebook.com/eleringAS/

Україна та Румунія обговорили розвиток електричних інтерконекторів, використання газових коридорів і розширення співпраці у сфері видобутку газу під час першої онлайн-зустрічі першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля з міністром енергетики Румунії Думітру Кісаліцею.

"На порядку денному – енергетична безпека регіону та реалізація спільних енергетичних проєктів", – написав Шмигаль у Телеграм-каналі.

За його словами, сторони зосередили увагу на розвитку електричних інтерконекторів між країнами, що передбачає майже 1 ГВт додаткової пропускної здатності, та обговорили поглиблення двосторонньої співпраці в цьому напрямку.

Також обговорювали логістичні питання, пов'язані з постачанням пального. Шмигаль поінформував румунського колегу про українські пропозиції щодо збільшення спроможності пунктів пропуску та відкриття нових маршрутів для транзиту.

Окрему увагу приділили використанню Вертикального і Трансбалканського газових коридорів та розвитку нових інтерконекторів. Українська сторона відзначила роль Румунії у виконанні дорожньої карти Трансбалканського маршруту, зокрема у запровадженні більш конкурентних тарифних умов.

"Розраховуємо також на зацікавленість румунських компаній у зберіганні частини газу в українських газосховищах у межах розвитку Вертикального коридору", – зазначив Шмигаль.

За підсумками зустрічі сторони домовилися спільно працювати над налагодженням співпраці між українськими та румунськими компаніями у сфері видобутку газу та розробки родовищ.

 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#енергетична #розмова #румунія #співпраця
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