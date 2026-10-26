Розпочато передачу зернових рукавів аграрним підприємствам – УЧХ

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО), Всесвітня продовольча програма ООН, міжнародна некомерційна організація Mercy Corps та Український Червоний Хрест (УЧХ) розпочали передачу аграрним підприємствам Сумської області зернових рукавів для зберігання врожаю.

"57 зернових рукавів уже отримали три аграрні підприємства Сумської області. Вони дозволять забезпечити тимчасове зберігання майже 10 тисяч тонн зерна", – повідомили в УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

Загалом у межах програми передбачено передачу 1516 зернових рукавів для 257 агровиробників Сумської та Донецької областей. Допомога охопить 48 громад у дев'яти районах. Програма реалізується за підтримки уряду США у тісній співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України, а також урядів Канади, Європейського Союзу та Фонду Говарда Г. Баффета.