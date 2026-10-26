Рада ЄС мобілізувала для України EUR4.9 млрд в рамках Європейського фонду миру

Рада ЄС ухвалила рішення мобілізувати для України 4.9 млрд євро в рамках Європейського фонду миру.

У відповідності до пресрелізу, розповсюдженому у понеділок, з цією метою був ухвалений пакет із восьми рішень, що уможливлюють використання коштів для України в межах Європейського фонду миру (ЄФМ). "Ці рішення передбачають часткове відшкодування через ЄФМ вартості військової допомоги, вже наданої державами-членами, на загальну суму 4,7 млрд євро. Вони також передбачають додаткове фінансування Військової допоміжної місії ЄС на підтримку України (EUMAM Ukraine) у розмірі 230 млн євро", – деталізували в Раді ЄС.

В повідомленні зазначається, що ці рішення є "важливим кроком до реалізації політичної домовленості, досягнутої державами-членами ЄС 25 вересня 2026 року, щодо мобілізації 6,6 млрд євро для України в межах ЄФМ. "Домовленість передбачала надання Україні нової військової допомоги на суму 1 млрд євро, а також подальше посилення діяльності Місії ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) у 2027 році", – наголосили в Раді ЄС.

Таким чином, завдяки сьогоднішнім рішенням загальний обсяг підтримки, яку ЄС надає Україні через Європейський фонд миру, сягнув 10,8 млрд євро. Ця сума включає 9,9 млрд євро на відшкодування вартості військової допомоги, наданої державами-членами, та 950 млн євро на підготовку військових у межах місії EUMAM.

"Сьогоднішні рішення підтверджують, що ЄС продовжує твердо й непохитно підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів перед обличчям агресивної війни, яку веде Росія", – підкреслили в Раді ЄС.