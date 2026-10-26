Фармкомпанія "Дарниця" не вважає приватне ППО ефективним, концентрується на облаштуванні укриттів

Фармацевтична компанія "Дарниця" не вважає ефективним створення приватних систем протиповітряної оборони для захисту від обстрілів та ракетних атак агресора, концентрується на посиленні систем моніторингу обстрілів та облаштуванні укриттів для співробітників, повідомила директорка ради директорів компанії Катерина Загорій.

"Створення приватного ППО. Ми глибоко зайшли в вивчення цього питання і були за крок до того, щоб мати це рішення готовим у себе. Ми з цієї конструкції вийшли, і зараз ми розуміємо для себе наступне: у зв'язку з тим, що кожні 3-4 місяці міняється контекст загроз, то просто нам не вистачить ніяких грошей, ви не купите ліки дорожчі в 10 раз, через те, що ми кожен раз будемо докуповувати нове ППО. Ми весь час вивчаємо це питання, але ми не тратимо туди гроші", – сказала Загорій в ході Київського міжнародного економічного форуму.

Вона зазначила, що "Дарниця" вважає більш ефективним "добудовувати укриття, ніж вкластися в ППО".

"Ми просто не вирішимо це питання, але кількість потрачених на це ресурсів просто зробить наш продукт дуже дорогим. Ми прийняли рішення більше співпрацювати з людьми, які володіють експертизою точного розуміння моніторингу загроз. Ми поставили декілька систем, у нас стоїть система "Купол", найняли фахових людей з кваліфікацією як моніторити загрози, переплановуємо протоколи і готуємо кілька нових укриттів", – сказала Загорій.