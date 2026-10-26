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Демократи в Конгресі США просять банки зберігати дані про угоди з РФ для можливого розслідування

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Демократи в Конгресі США просять банки зберігати дані про угоди з РФ для можливого розслідування

Сенатори та члени Палати представників США від Демократичної партії надіслали листи до низки банків та морських портів із проханням зберігати всі дані про угоди з РФ на випадок потенційного розслідування договору щодо дизельного палива з Москвою, повідомляє в понеділок Bloomberg.

"Будь-який випадок імпорту російського дизельного палива до США порушує серйозні правові питання і може стати предметом судового розгляду, а також розслідування Конгресу", – йдеться в тексті листів.

Конгресмени закликали адресатів зберігати всі потенційні записи, пов'язані з можливими або вже здійсненими транзакціями.

У листах наголошується, що угода щодо дизельного палива з РФ, на думку конгресменів, може нести ризики у сфері національної безпеки США.

Повідомляється, що листи були надіслані в неділю і стали загальнодоступними в понеділок. Адресатами стали банки JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. та Morgan Stanley, а також низка портів, зокрема Портове управління Нью-Йорка та Нью-Джерсі.

Bloomberg зазначає, що Конгрес може приділити угоді щодо дизельного палива більш ретельну увагу, якщо демократи отримають більшість у Палаті представників або в Сенаті на проміжних виборах у США 3 листопада.

Раніше сенатори-демократи з комітету з міжнародних відносин американського Конгресу припускали можливе розслідування угоди президента США Дональда Трампа з Москвою щодо поставок російського дизельного палива.

Автор

Редактор · Політичні новини
#розслідування #демократи #сша #дизель
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