Зеленський обговорив із президенткою Естонії переговори та наслідки російських ударів по енергетиці й залізниці

Президент України Володимир Зеленський обговорив із новообраною президенткою Естонії Юлле Мадісе дипломатичні зусилля для досягнення миру, участь Європи в переговорному процесі та наслідки російських ударів по українській енергетиці й залізниці.

"Розповів деталі перемовин в Осло та комунікації з американською стороною за результатами їхньої зустрічі в Росії. Є домовленість провести на рівні команд тристоронню зустріч вже у листопаді, і важливо, щоб зустріч не відкладалась", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, Україна готова до переговорів у будь-який час і виступає за участь європейських партнерів у переговорному процесі.

Сторони також обговорили наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру та залізницю. Зеленський зазначив, що РФ цілеспрямовано намагається знищувати українські локомотиви, тому підтримка партнерів у збільшенні відповідного рухомого складу була б корисною.

Президент привітав Мадісе зі вступом на посаду та подякував Естонії за підтримку України.