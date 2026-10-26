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Зеленський обговорив із президенткою Естонії переговори та наслідки російських ударів по енергетиці й залізниці

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Зеленський обговорив із президенткою Естонії переговори та наслідки російських ударів по енергетиці й залізниці
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський обговорив із новообраною президенткою Естонії Юлле Мадісе дипломатичні зусилля для досягнення миру, участь Європи в переговорному процесі та наслідки російських ударів по українській енергетиці й залізниці.

"Розповів деталі перемовин в Осло та комунікації з американською стороною за результатами їхньої зустрічі в Росії. Є домовленість провести на рівні команд тристоронню зустріч вже у листопаді, і важливо, щоб зустріч не відкладалась", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, Україна готова до переговорів у будь-який час і виступає за участь європейських партнерів у переговорному процесі.

Сторони також обговорили наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру та залізницю. Зеленський зазначив, що РФ цілеспрямовано намагається знищувати українські локомотиви, тому підтримка партнерів у збільшенні відповідного рухомого складу була б корисною.

Президент привітав Мадісе зі вступом на посаду та подякував Естонії за підтримку України.

 

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#естонія #зеленський #президент
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