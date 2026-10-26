Перемишль та сейм Люблінського воєводства розірвали співпрацю зі Львовом через рішення про рік УПА – ЗМІ

Сейм Люблінського воєводства Польщі та міська рада Перемишля ухвалили рішення про розірвання співпраці зі Львовом після рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком Української повстанської армії (УПА), її командира Романа Шухевича та діяча Організації українських націоналістів Олега Ольжича, повідомляє RMF24.

"Радники Перемишля вирішили, що місто в Підкарпатському воєводстві призупиняє співпрацю зі Львовом. Розірвання співпраці, своєю чергою, схвалив Сейм Люблінського воєводства. Львів хотів вшанувати УПА. Рішення Перемишля є наслідком цього", – наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, 20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за рішення оголосити 2027-й "роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича". Відповідне рішення було затверджено на засіданні комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції облради ще 6 липня, невдовзі після того, як президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла через присвоєння ним Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 20 жовтня розкритикував це рішення Львівської облради, зазначивши, що воно допомагає ворогам України, а міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що це рішення шкодить відносинам двох країн.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підписав клопотання про внесення депутата Львівської облради Святослава Шеремети до списку осіб, небажаних для перебування на території Польщі.

Міністерство закордонних справ України виступило з заявою, в якій наголосило на важливості розвитку дружніх двосторонніх відносин із Польщею та вважає нещодавнє рішення Львівської обласної ради контрпродуктивним для актуальних зусиль.

21 жовтня заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький заявив, що українська сторона пообіцяла відмінити рішення Львівської облради.