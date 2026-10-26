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Події

У Харкові одна людина загинула, ще дві постраждали

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Внаслідок ракетних ударів по Новобаварському району Харкова одна людина загинула, ще одна постраждала, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією, внаслідок обстріла загинула одна людина та поранена 17-річна дівчина. Спалахнули автомобілі та пошкоджено 10 гаражів", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Невдовзі він додав, що медична допомога знадобилася ще одній людині.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок серії ударів по Новобаварському району Харкова є загиблі, щонайменше одна людина постраждала.

Автори

Кореспондент · Регіональні новини
Редактор · Політичні новини
#харків #жертви
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