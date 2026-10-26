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Кількість поранених у Павлограді зросла до семи, загалом на Дніпропетровщині за день постраждали 10 людей – ОВА

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Кількість поранених у Павлограді зросла до семи, загалом на Дніпропетровщині за день постраждали 10 людей – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Кількість поранених унаслідок російської атаки на Павлоград Дніпропетровської області зросла до семи, загалом протягом дня в області постраждали 10 людей, ще одна людина загинула, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"Понад 50 разів ворог атакував 5 районів області безпілотниками та артилерією", – написав він у Телеграм-каналі станом на 18:30 понеділка.

У Павлограді загинула людина, семеро дістали поранень. Дві 10-річні дівчинки та 37-річна жінка перебувають у тяжкому стані, стан решти постраждалих лікарі оцінюють як середній.

На Нікопольщині під російськими ударами опинилися райцентр, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади, де пошкоджені приватні будинки, складське приміщення, інфраструктура й автомобілі, одна людина дістала поранень. У Криворізькому районі противник цілив по Зеленодольській громаді, внаслідок чого пошкоджені житловий будинок і заклад освіти.

"У Межівській громаді на Синельниківщині поранень дістали 62-річний чоловік та 56-річна жінка. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості…У Дніпрі пошкоджена інфраструктура", – зазначається в повідомленні очільника Дніпропетровської обладміністрації.

Раніше повідомлялося про трьох постраждалих та одну загиблу людину в результаті ворожої атаки безпілотника на Павлоград.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#дніпропетровська #жертви #атаки
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