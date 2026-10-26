Зеленський увів у дію рішення РНБО про розбудову інженерних загороджень для кругової оборони міст – указ

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо розбудови смуги інженерних загороджень для забезпечення належного рівня оборони міст і механізмів їх реалізації.

Відповідний указ №1067/2026 оприлюднено на сайті Офісу президента України в понеділок.

Згідно з документом, указом введено в дію рішення РНБО від 25 вересня 2026 року "Про заходи розбудови смуги інженерних загороджень для забезпечення належного рівня оборони міст та механізмів їх реалізації (кругова оборона міст)".