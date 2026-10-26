Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з 31 жовтня 2026 року ще на 90 діб та підписав відповідні укази.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, закон про продовження дії воєнного стану в Україні №5029-IX (законопроєкт №16182) та закон про продовження строку загальної мобілізації №5030-IX (законопроєкт №16183) повернуті з підписом від президента України.

Відповідні законопроєкти були внесені президентом до українського парламенту, схвалені профільним комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки та підтримані народними депутатами раніше в понеділок протягом дня.

Також Зеленський у понеділок підписав укази №1060/2026 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та №1061/2026 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

"У зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 31 жовтня 2026 року строком на 90 діб", – йдеться в тексті указу №1060/2026, опублікованому на сайті голови держави.