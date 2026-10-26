Підозру висунуто 20-річному поліцейському з Києва, який у Волинській області збив двох пішоходів і втік

Двадцятирічному працівнику київської поліції повідомлено про підозру у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди в стані алкогольного сп'яніння та залишенні потерпілих у небезпеці, повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України.

"Увечері 25 жовтня 2026 року близько 22.00 год. в селі Сошичне Камінь-Каширського району (Волинської області – ІФ-У) поліцейський одного з підрозділів Головного управління Національної поліції у місті Києві, керуючи автомобілем Audi, збив двох пішоходів, які йшли узбіччям дороги. Після наїзду водій не зупинився, щоб допомогти травмованим людям, а втік з місця аварії", – йдеться в повідомленні.

43-річний чоловік та 39-річна жінка отримали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Обоє перебувають у лікарні.

Правоохоронця затримали невдовзі після ДТП. За результатами перевірки вміст алкоголю в його крові становив 2,07 проміле.

За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп'яніння) та ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Автомобіль зі слідами пошкоджень вилучено. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.