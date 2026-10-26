CODE 9.2 за тиждень здійснили дві повітряні евакуації поранених із поля бою за допомогою кейсеваку StarGate

Військовослужбовці 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2 за тиждень евакуювали двох поранених бійців із поля бою безпілотним повітряним кейсеваком StarGate. Наземний транспорт не міг дістатися до їхніх позицій через складний рельєф, водні перешкоди та загрозу ворожих FPV-дронів.

Про це йдеться в дописі на Facebook-сторінці полку.

Врятовані військові – 25-річний Євген із позивним "Ізюм" та 24-річний Артем на псевдо "Колобок". Обидва дістали тяжкі поранення кінцівок і перебували на позиціях у сірій зоні, приблизно за п'ять кілометрів від державного кордону з Росією.

Як повідомляє пресслужба компанії SkyFall, упродовж тижня військовослужбовці CODE 9.2 спланували, підготували та успішно провели дві комплексні евакуаційні місії. До їх підготовки та реалізації також долучилася команда SkyFall, яка є розробником і виробником кейсеваку StarGate.

У компанії зазначають, що операції вимагали злагодженої взаємодії кількох підрозділів, залучення додаткових сил і засобів та організації вогневого прикриття. Зокрема, для придушення ворожих позицій застосовували важкі ударні дрони Vampire.

SkyFall розповів, що під час однієї з місій StarGate подолав майже 30 км до позиції військового та стільки ж у зворотному напрямку – вже з бійцем на борту. У районі проведення операції противник активно застосовував засоби радіоелектронної боротьби, намагаючись повністю придушити GPS. Попри це, завдяки навігаційній системі на базі ШІ на борту та майстерності пілотів вдалося забезпечити політ безпілотника в умовах відсутності супутникової навігації та успішно завершити евакуаційну місію.

За словами командира 475-го ОШП "CODE 9.2" Олександра Настенка з позивним "Флінт", наступне завдання – використати здобутий досвід для підготовки екіпажів і зробити такі місії системною практикою.

"Надалі ми плануємо внести зміни до штатної структури нашого полку та створити у складі медичної роти окреме відділення санітарної авіації. Воно спеціалізуватиметься безпосередньо на евакуації поранених із поля бою повітряним транспортом", – наголосив командир.

StarGate – перша в Україні спеціалізована безпілотна повітряна платформа для евакуації з поля бою (CASEVAC), розроблена технологічно-оборонною компанією SkyFall. Її створили на запит військових для ситуацій, коли наземний транспорт не може дістатися до пораненого або його використання надто небезпечне.

Дрон здатний перевозити до 150 кг корисного навантаження та розвивати швидкість до 105 км/год. Евакуаційний модуль створений на основі сертифікованих медичних нош. Бортові системи штучного інтелекту, навігації та резервування зв'язку дозволяють продовжувати місію навіть в умовах придушення GPS і втрати зв'язку.